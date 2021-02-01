Учені вирахували точний момент смерті людини

На підставі спостережень за майже 500 пацієнтами вчені дійшли висновку, що смерть в осіб, у яких трапилася зупинка серця, наставала через 4 хв 20 секунд.

Про це йдеться у дослідженні, оприлюдненому в New England Journal of Medicine. Науковці наголосили, що ці показники вкрай важливі у разі забору органів у померлого для донорства.

Учені вирахували остаточний момент смерті pixabay.com

Адже біоматеріал в особи, яка погодилася на посмертне пересадження, можна брати, лише коли смерть констатована остаточно. Бо навіть після зупинки серцебиття інші органи людини ще можуть функціонувати і підтримувати її життєдіяльність.

Особливо гострим дискусійним моментом, за словами дослідників, був забір органів у немовлят через 75 секунд після їхньої зупинки серця.

Загалом серед лікарів поширена практика "правила 5 хвилин" – якщо протягом цього часу людину не вдається реанімувати, то можна констатувати смерть. Колектив учених вирішив перевірити цей принцип і влаштував масштабне дослідження у 20 відділеннях інтенсивної терапії одразу в трьох країнах. Зокрема, фахівці вели спостереження за 480 пацієнтами протягом 30 хв після припинення серцевої активності.

Відтак, медикам вдалося встановити, що нетривале серцебиття відновлювалося лише у 67 пацієнтів (14%), втім вони все одно помирали. Здебільшого "оживлення" серця на кілька секунд відбувалося через 1-2 хв після першої зупинки. Однак максимальний інтервал становив саме 4 хв 20 секунд.

Загалом результати досліджень практично підтвердили "правило 5 хвилин", однак воно спрацювало на людях, які були під'єднані до апаратів життєзабезпечення. Отже, в інших випадках показники можуть бути відмінними.

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