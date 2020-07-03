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У ВООЗ допустили, що другої хвилі COVID-19 може не бути

4.4т
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Друга хвиля пандемії коронавірусу не є неминучою. Але до неї потрібно бути готовими.

Про це заявив глава регіонального офісу ВООЗ в Європі Ханс Клюге. За його словами, загроза повторного сплеску інфекції COVID-19 все ж існує.

"Якщо не лікувати ці сплески, то друга хвиля може наступити. І вона може стати дуже руйнівною. Слід пам'ятати, що сьогодні наші справи йдуть не краще, ніж це було на початку року. У нас, як і раніше, немає ні вакцини, ні лікування від COVID-19", – заявив експерт.

Він зазначив, що гарна новина полягає в тому, що люди багато чому навчилися після першої хвилі.

"Якщо виникне новий сплеск, ми будемо краще підготовлені. Ми краще розуміємо вірус, які заходи працюють, і як нам потрібно готуватися до ускладнення ситуації. Як співпрацювати і дотримуватися принципу залучення всього суспільства. В Азії, яка постраждала від першого удару, виникають повторні випадки щоразу, коли увага знижується або слабшає контроль", – сказав Клюге.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що країна активно готується до другої хвилі коронавірусної інфекції (COVID-19).

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Тема
Коронавірус
Тег
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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