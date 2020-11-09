У Великобританії аспірин перевірять на ефективність в лікуванні COVID-19

У великому рандомізованому дослідженні візьмуть участь близько 2000 пацієнтів з COVID-19

Тисячі пацієнтів з коронавірусом у Великобританії отримають аспірин в рамках випробування, щоб визначити, чи може знеболюючий засіб знизити ризик утворення тромбів.

Як повідомляє The Guardian, препарат був включений в список потенційних методів лікування, які будуть протестовані в рамках одного з найбільших в країні досліджень для оцінки терапії COVID-19.

За словами вчених, люди, інфіковані коронавірусом, мають гіперреактивні тромбоцити – клітини, які допомагають зупинити кровотечу, а це означає, що вони піддаються більш високому ризику потенційно смертельних тромбів.

Експерти сподіваються, що аспірин, який зазвичай використовується для розрідження крові, може знизити ймовірність ускладнень з її згортанням.

"Аспірин широко використовується для запобігання утворенню тромбів при багатьох інших станах, включаючи серцевий напад, інсульт та прееклампсію у вагітних жінок", – сказав професор Мартін Ландрі, співкерівник дослідження.

"Але включення пацієнтів в рандомізоване дослідження, таке як Recovery, – єдиний спосіб оцінити, чи є явні переваги для пацієнтів з ковідом і чи переважують ці переваги будь-які можливі побічні ефекти, такі як ризик кровотечі", – підкреслив учений.

Очікується, що близько 2000 пацієнтів щодня отримуватимуть 150 мг аспірину разом зі звичайним лікуванням коронавірусної інфекції. Показники цих пацієнтів будуть порівнюватися як мінімум з 2 тисячами іншими хворих, які отримають тільки стандартне лікування.

MedOboz раніше повідомляв, що в Італії протестують препарат від остеопорозу ралоксифен в лікуванні пацієнтів з легкими симптомами інфекції, викликаної коронавірусом.

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