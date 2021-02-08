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У тунці знайшли речовину, здатну вбити коронавірус

11.2т
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Один з 142 пептидів, які містяться в м'язових волокнах тунця, здатний боротися з коронавірусом і навіть діяти на нього руйнівно.

Про це стало відомо в ході дослідження вчених з коледжу харчових наук та інженерії Бохайської університету в Китаї. Результати наукової роботи опублікували на сайті Sciencedirect.

Відзначається, що пептид має потужний пригнічувальним ефектом на СOVID-19, при цьому має низьку токсичність через природне походження.

Так, вчені в своїй роботі використовували методи гідролізу і молекулярного докінгу проти коронавірусного ферменту Mpro і рецептора ACE2 в організмі людини.

Дослідники зробили висновок, що отримані з тунця пептиди можна використовувати в якості харчових добавок для хворих на СOVID-19. Він має дозволити швидше відновити легені пацієнтів і прискорити одужання.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, американські вчені назвали причини, за якими можна повторно заразитися коронавірусом. Подібні випадки рідко, але все таки зустрічаються.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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