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У Танзанії усунули лікаря, який розповів про невідому смертельну хворобу з блювотою кров'ю

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У Танзанії усунули від роботи лікаря з району Чунья, який повідомив про спалах у регіоні невідомої хвороби, що спричиняє блювоту з кров'ю. Попередньо, від недуги померло щонайменше 15 осіб.

Як заявив глава місцевого управління МОЗ Феліста Кісанду, загальна кількість пацієнтів, які потрапили до лікарні з подібними симптомами, понад 50. Про це повідомило видання Daily Mail.

У деяких заражених виявили проблеми з печінкою або шлунком. Частина людей скаржилася на запаморочення та нудоту.

За словами усунутого лікаря, деякі люди звернулися по медичну допомогу надто пізно і, як наслідок, померли.

Спалах хвороби в Танзанії

Спалах хвороби в Танзанії

Водночас міністерство охорони здоров'я Танзанії заявило, що ознак спалаху інфекційного захворювання немає. Проти медика, який розповів про хворобу, вжили заходів за "створення непотрібної паніки серед жителів", поінформувало відомство.

Кісанду додав, що зразки крові пацієнтів відправили дослідити на сліди зараження ртуттю. У район скерували групу експертів МОЗ для розслідування ситуації.

Відомо, що подібний спалах хвороби з аналогічними симптомами стався в районі у 2018 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дар&#39;я Дурова Дар'я Дурова
Місце
Танзанія
Теги
лікарі смерть хвороба
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