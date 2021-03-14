У світі зросла народжуваність близнят: названо причину

У світі з 1980 року на третину зросла народжуваність двійнят. Згідно з даними дослідження щороку в світі народжувалося близько 1,6 млн двійнят, де кожна 42-й народжена дитина була близнюком.

Як пояснили вчені з британського Оксфордського університету, всьому причиною стало підвищення доступності засобів репродуктивної медицини, пише Eurek Alert.

Фахівці пояснили, що наука зробила великий ривок в методах ЕКО (екстракорпоральне запліднення), а також просунулися в стимуляція яєчників і штучному заплідненні. Ще дослідники відзначили, що жінки стали пізніше народжувати, що збільшує шанси появи на світ двійні.

"Наші результати дуже важливі, оскільки пологи близнюків пов'язані з більш високим рівнем смертності, як серед немовлят, так і серед матерів", – зазначив професор Крістіан Монд.

Автори дослідження зафіксували зростання народжуваності близнюків в багатьох європейських країнах, в Північній Америці та Азії. Водночас велика частина збільшення числа близнюків припадала на дизиготних близнюків (діти з двох різних яйцеклітин), в той час як частота монозиготних близнюків (з однієї яйцеклітини) практично не змінилася і залишається стабільною (4 випадки на тисячу вагітностей у всьому світі).

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що через погане харчування діти виростають на 20 см нижче.