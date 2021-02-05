У США вперше провели успішне пересадження обличчя та рук. Фото

Одночасну трансплантацію обличчя і двох кінцівок провели пів року тому в серпні 2020-го у Нью-Йорку в медичному центрі NYU Langone Health. Пацієнт уже видужує.

Ним став 22-річний Джо ДіМео з Нью-Джерсі, повідомляє NBC News. Два роки тому хлопець отримав важкі опіки внаслідок автокатастрофи.

Американець заснув за кермом, відпрацювавши перед цим нічну зміну тестувальником препаратів у фармацевтичній компанії. Його автомобіль врізався в опору, перекинувся і загорівся. ДіМео серйозно постраждав і кілька місяців провів у комі. За цей час він переніс 20 операцій і пересаджень шкіри, однак вони не допомогли повністю повернути потерпілому зір і чутливість рук.

Тоді Джо ДіМео почали готувати до трансплантації. За словами медиків, шанси знайти відповідного донора дорівнювали всього 6%. У розпал пандемії COVID-19 його все-таки знайшли, і команда, що складалася більш ніж зі 140 осіб, провела 23-годинну операцію.

Хірурги ампутували обидві руки ДіМео, замінили їх донорськими, з'єднавши нерви, судини і сухожилля тонкими швами. Вони також пересадили пацієнтові все обличчя, включаючи лоб, брови, ніс, повіки, губи, вуха і нижні кістки обличчя.

Пацієнт після операції. Джерело: AP Photo/Mark Lennihan

У листопаді хлопця вже виписали з лікарні, зараз він проходить реабілітацію. Джо заново навчився самостійно їсти й одягатися, крім того, він знову ходить до тренажерної зали і гуляє зі своїм собакою. На цей момент немає ніяких ознак відторгнення його організмом нового обличчя і рук.

"Як і в разі будь-якої трансплантації, небезпека відторгнення висока на ранній стадії, але триває нескінченно. Ліки, які він приймає, також роблять його вразливим до інфекцій на все життя", – кажуть лікарі.

Раніше подібні трансплантації проводилися двічі і не були успішними. Першу операцію провели 2009 року в Парижі – пацієнт помер через місяць від ускладнень. У 2011 році медики в Бостоні пересади обличчя і руки жінці, яку скалічив шимпанзе – через кілька днів їм довелося видалити пересаджені кінцівки.

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