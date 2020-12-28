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У США трирічна дитина перенесла інсульт через коронавірус

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У США трирічний хлопчик Кольт Перрі переніс інсульт через коронавірусну інфекцію. Дитині довелося зробити операцію на головному мозку.

Батьки хлопчика звернулися до лікаря, коли в нього почалися проблеми з вимовою і перестала рухатися права рука, відзначає The Mirror.

У лікарні дитині зробили тест на коронавірус, він показав негативний результат. Однак повторне дослідження показало наявність антитіл в організмі Кольта.

Під час досліджень медики знайшли тромб у мозку хлопчика, який утворився через інсульт, спровокований кисневим голодуванням. Дитині зробили операцію з його видалення.

Фахівці підтвердили, що інсульт міг стати наслідком коронавірусу. Лікарі пояснили, що хвороба може проявлятися не у вигляді лихоманки, а у вигляді проблем, пов'язаних із нервовою системою.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Сінгапурі жінка, що перенесла коронавірус під час вагітності, народила здорового хлопчика, у якого лікарі виявили антитіла до COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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