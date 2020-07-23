Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

У США створили унікальну багаторазову маску від коронавірусу

3.8т
Читати матеріал російською

Вчені з Массачусетського технологічного інституту створили багаторазову маску для обличчя з силікону зі змінними фільтрами, яка обійдеться всього в $15.

Про це повідомила Daily Mail. Розробники стверджують, що їх пристрій може затримувати віруси так само ефективно, як респіратори N95.

Нова маска зроблена з силікону, який можна легко виробляти на заводах у всьому світі. Він міцний і в рідкому вигляді може приймати будь-яку форму. Маска використовує ті ж фільтри, що і N95, але вимагає набагато менше матеріалів для них.

Фільтри передбачається змінювати після кожного використання, але саму маску можна стерилізувати різними способами, зокрема з використанням спирту, пропарювання, опромінення і сухого нагріву.

Щоб людина дихала під час фільтрації вірусних частинок, у маски є два слоти, в які можна вставляти і виймати змінні диски з матеріалу N95, якщо вони забруднені.

"Завдяки такій конструкції фільтри можна вставляти, а потім викидати після використання, і ви викидаєте набагато менше матеріалу, ніж використано в класичній масці N95", – сказав співавтор дослідження лікар Адам Вентворт.

Нову маску випробували на 20 медичних працівниках у Бригамі, і виявилося, що вона щільно прилягає і не пропускає сторонні частинки. Коли запашні речовини розпилювали в навколишнє повітря через небулайзер, ніхто з випробовуваних не міг їх відчути на смак або запах.

Маска використовує ті ж фільтри, що і класична N95

Маска використовує ті ж фільтри, що і класична N95

(Daily Mail)

Більшість випробувачів або сказали, що не бачать різниці з традиційною маскою N95 за зручністю, або вважали кращою нову маску.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські дослідники з'ясували, що найкращими для захисту від коронавірусу є захисні маски медичного типу N99 і N95.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Борис Бондар Борис Бондар
Тема
Коронавірус
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Новини медицини

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини