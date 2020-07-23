У США створили унікальну багаторазову маску від коронавірусу

Вчені з Массачусетського технологічного інституту створили багаторазову маску для обличчя з силікону зі змінними фільтрами, яка обійдеться всього в $15.

Про це повідомила Daily Mail. Розробники стверджують, що їх пристрій може затримувати віруси так само ефективно, як респіратори N95.

Нова маска зроблена з силікону, який можна легко виробляти на заводах у всьому світі. Він міцний і в рідкому вигляді може приймати будь-яку форму. Маска використовує ті ж фільтри, що і N95, але вимагає набагато менше матеріалів для них.

Фільтри передбачається змінювати після кожного використання, але саму маску можна стерилізувати різними способами, зокрема з використанням спирту, пропарювання, опромінення і сухого нагріву.

Щоб людина дихала під час фільтрації вірусних частинок, у маски є два слоти, в які можна вставляти і виймати змінні диски з матеріалу N95, якщо вони забруднені.

"Завдяки такій конструкції фільтри можна вставляти, а потім викидати після використання, і ви викидаєте набагато менше матеріалу, ніж використано в класичній масці N95", – сказав співавтор дослідження лікар Адам Вентворт.

Нову маску випробували на 20 медичних працівниках у Бригамі, і виявилося, що вона щільно прилягає і не пропускає сторонні частинки. Коли запашні речовини розпилювали в навколишнє повітря через небулайзер, ніхто з випробовуваних не міг їх відчути на смак або запах.

Маска використовує ті ж фільтри, що і класична N95 (Daily Mail)

Більшість випробувачів або сказали, що не бачать різниці з традиційною маскою N95 за зручністю, або вважали кращою нову маску.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські дослідники з'ясували, що найкращими для захисту від коронавірусу є захисні маски медичного типу N99 і N95.

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