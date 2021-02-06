У США провели першу в світі пересадку обличчя і рук. Фото пацієнта
У Нью-Йорку (США) провели першу в світі успішну трансплантацію обличчя і кистей обох рук. Пацієнтом став 22-річний Джозеф Дімео, який отримав опіки третього ступеня понад 80% тіла в ДТП.
Як пише Good Morning America, аварія трапилася два роки тому в штаті Нью-Джерсі, коли хлопець їхав додому з роботи з нічної зміни. Він заснув за кермом, не впорався з керуванням, і авто перекинулося та загорілося.
Чотири місяці Дімео провів в опіковому відділенні лікарні Нью-Джерсі, а понад два місяці – в медичній комі. Його тіло було так сильно обпалене, що лікарям довелося ампутувати кінчики пальців. Хлопець також втратив губи, вуха і повіки.
"Терапевт розповів мені, що сталося з моїм тілом, і спочатку я був дуже засмучений. Але ви знаєте, це було моє життя в той момент, тому мені довелося пережити це", – сказав Дімео.
У 2019 році він потрапив в академічний медичний центр NYU Langone в Нью-Йорку, де рік потому лікарі провели унікальну операцію пересадки рук і обличчя.
Сам пацієнт зізнався, що раніше про подібні операції ніколи не чув. "Але я сказав: "Тоді давайте зробимо це. Якщо вони пропонують, мабуть, це працює", – згадав американець.
Донора для операції почали шукати ще до пандемії. Приблизно через 10 місяців пошуки завершилися – донор із Делавера був ідентифікований як ідеальний. Всього два дні по тому хірурги провели трансплантацію.
Загалом, у до- та післяопераційному догляді взяли участь понад 140 фахівців.
Після операції Джо Дімео провів 45 днів у відділенні інтенсивної терапії та ще близько двох місяців у лікарні. Там йому довелося заново вчитися відкривати повіки і користуватися своїми новими руками. Зараз він уже може самостійно тренуватися і виконувати повсякденні завдання.
Родині свого донора американець відправив листа. Він сказав, що не знає, як дякувати їм за такий подарунок, який став другим шансом для його життя.
Як писав OBOZREVATEL, у Китаї семирічний Ше Дунчжень потрапив у серйозну ДТП й помер через трохи більш ніж два дні після трагедії. Його органи батьки пожертвували для порятунку шести дітей.