У США провели першу в світі пересадку обличчя і рук. Фото пацієнта

У Нью-Йорку (США) провели першу в світі успішну трансплантацію обличчя і кистей обох рук. Пацієнтом став 22-річний Джозеф Дімео, який отримав опіки третього ступеня понад 80% тіла в ДТП.

Як пише Good Morning America, аварія трапилася два роки тому в штаті Нью-Джерсі, коли хлопець їхав додому з роботи з нічної зміни. Він заснув за кермом, не впорався з керуванням, і авто перекинулося та загорілося.

Чотири місяці Дімео провів в опіковому відділенні лікарні Нью-Джерсі, а понад два місяці – в медичній комі. Його тіло було так сильно обпалене, що лікарям довелося ампутувати кінчики пальців. Хлопець також втратив губи, вуха і повіки.

"Терапевт розповів мені, що сталося з моїм тілом, і спочатку я був дуже засмучений. Але ви знаєте, це було моє життя в той момент, тому мені довелося пережити це", – сказав Дімео.

У 2019 році він потрапив в академічний медичний центр NYU Langone в Нью-Йорку, де рік потому лікарі провели унікальну операцію пересадки рук і обличчя.

Сам пацієнт зізнався, що раніше про подібні операції ніколи не чув. "Але я сказав: "Тоді давайте зробимо це. Якщо вони пропонують, мабуть, це працює", – згадав американець.

Донора для операції почали шукати ще до пандемії. Приблизно через 10 місяців пошуки завершилися – донор із Делавера був ідентифікований як ідеальний. Всього два дні по тому хірурги провели трансплантацію.

Загалом, у до- та післяопераційному догляді взяли участь понад 140 фахівців.

Після операції Джо Дімео провів 45 днів у відділенні інтенсивної терапії та ще близько двох місяців у лікарні. Там йому довелося заново вчитися відкривати повіки і користуватися своїми новими руками. Зараз він уже може самостійно тренуватися і виконувати повсякденні завдання.

Родині свого донора американець відправив листа. Він сказав, що не знає, як дякувати їм за такий подарунок, який став другим шансом для його життя.

