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У США провели першу в світі пересадку обличчя і рук. Фото пацієнта

5.3т
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У Нью-Йорку (США) провели першу в світі успішну трансплантацію обличчя і кистей обох рук. Пацієнтом став 22-річний Джозеф Дімео, який отримав опіки третього ступеня понад 80% тіла в ДТП.

Як пише Good Morning America, аварія трапилася два роки тому в штаті Нью-Джерсі, коли хлопець їхав додому з роботи з нічної зміни. Він заснув за кермом, не впорався з керуванням, і авто перекинулося та загорілося.

Чотири місяці Дімео провів в опіковому відділенні лікарні Нью-Джерсі, а понад два місяці – в медичній комі. Його тіло було так сильно обпалене, що лікарям довелося ампутувати кінчики пальців. Хлопець також втратив губи, вуха і повіки.

Джозеф Дімео до операції
Джозеф Дімео до операції. Джерело: Good Morning America

"Терапевт розповів мені, що сталося з моїм тілом, і спочатку я був дуже засмучений. Але ви знаєте, це було моє життя в той момент, тому мені довелося пережити це", – сказав Дімео.

У 2019 році він потрапив в академічний медичний центр NYU Langone в Нью-Йорку, де рік потому лікарі провели унікальну операцію пересадки рук і обличчя.

Фото до і після
Фото до і після. Джерело: ВВС
Команда NYU Langone
Команда NYU Langone. Джерело: Good Morning America

Сам пацієнт зізнався, що раніше про подібні операції ніколи не чув. "Але я сказав: "Тоді давайте зробимо це. Якщо вони пропонують, мабуть, це працює", – згадав американець.

Донора для операції почали шукати ще до пандемії. Приблизно через 10 місяців пошуки завершилися – донор із Делавера був ідентифікований як ідеальний. Всього два дні по тому хірурги провели трансплантацію.

Загалом, у до- та післяопераційному догляді взяли участь понад 140 фахівців.

Джозеф Дімео на інтерв'ю
Джозеф Дімео на інтерв'ю. Джерело: Good Morning America

Після операції Джо Дімео провів 45 днів у відділенні інтенсивної терапії та ще близько двох місяців у лікарні. Там йому довелося заново вчитися відкривати повіки і користуватися своїми новими руками. Зараз він уже може самостійно тренуватися і виконувати повсякденні завдання.

Родині свого донора американець відправив листа. Він сказав, що не знає, як дякувати їм за такий подарунок, який став другим шансом для його життя.

Після операції хлопець може виконувати повсякденні завдання
Після операції хлопець може виконувати повсякденні завдання. Джерело: Good Morning America
Джозеф Дімео
Джозеф Дімео. Джерело: Good Morning America
Сім'я 22-річного хлопця
Сім'я 22-річного хлопця. Джерело: Good Morning America

Як писав OBOZREVATEL, у Китаї семирічний Ше Дунчжень потрапив у серйозну ДТП й помер через трохи більш ніж два дні після трагедії. Його органи батьки пожертвували для порятунку шести дітей.

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Автор
Дар&#39;я Дурова Дар'я Дурова
Місце
США Нью Йорк
Теги
лікарі пересадка органів
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