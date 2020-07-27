У США почали фінальне випробування вакцини від COVID-19

У США 27 липня розпочалося найбільше в світі дослідження вакцини проти COVID-19, в якому візьмуть участь 30 тисяч добровольців.

Про це повідомив Associated Press. Половині учасників тестування вколють діючий препарат, половині – плацебо.

Дотепер немає гарантії, що експериментальна вакцина, розроблена Національними інститутами охорони здоров'я та компанією Moderna Inc., дійсно захистить.

Добровольці не знатимуть, чи отримують вони реальну вакцину чи її фіктивну версію. Після двох доз вчені уважно стежитимуть за тим, яка група піддається більшій кількості інфекцій у повсякденному житті.

Кілька інших вакцин, розроблених у Китаї і британським Оксфордським університетом в цьому місяці, перебувають на стадії фінального тестування в Бразилії та інших країнах, які сильно постраждали від пандемії.

Однак у США наполягають на власних випробуваннях будь-якої вакцини. Щомісяця до осені фінансована урядом мережа з профілактики COVID-19 запускає нове дослідження препарату-кандидата – кожний із 30 000 знову набраних добровольців.

У серпні почнеться остаточне тестування оксфордського препарату у США, після чого планується тестування вакцини від Johnson & Johnson у вересні і від Novavax у жовтні – якщо все піде за графіком.

"Ми оптимістичні, обережно оптимістичні, що вакцина спрацює і що до кінця року з'являться дані, які це доведуть", – заявив доктор Стівен Хоге, президент Moderna з Массачусетса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, потенційна вакцина від коронавірусу mRNA-1273 біотехнологічної компанії Moderna зі США пройшла успішні випробування на 45 пацієнтах.

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