У США народилося немовля з двома ротами: всього 35 випадків у світі. Фото 18+

У США народилося немовля з двома ротами. Рідкісну аномалію лікарі виявили під час УЗД на третьому триместру вагітності.

Після того, як малюк народився, медики побачили, що у другого рота є своя губа, зуби і навіть маленький язик, повідомляє Science Alert.

Вчені з Медичного університету Південної Кароліни провели більш ретельне дослідження, яке показало, що життю новонародженної дівчинки нічого не загрожує. Додатковий рот не викликав проблем з диханням або здатністю їсти. Ротова порожнина теж не з'єднувалася з її центральним ротом, який функціонував нормально.

У США народилося немовля з двома ротами BMJ Case Reports

"Дублювання черепно-лицевих структур зазвичай відбувається як прояв якогось синдрому, і часто він пов'язаний із заячою губою і розщепленням гортані, синдромом Кліппеля-Фейля і послідовністю П'єра Робіна. Черепно-лицева дуплікація нашого пацієнта є рідкісним випадком, представленим як ізольована аномалія, без асоційованих синдромів або аномалій", – розповіли вчені.

Коли дитині було півроку їй провели операцію. Малюкові видалили рот, слизову оболонку рота і тканини стравоходу, а також слинні залози та шість зубів. Після операції дівчинка пішла на поправку і не потребувала в подальшому лікуванні. Однак лікарі помітили, що дитині стало складно розслабляти праву частину нижньої губи, можливо, через відсутність нервів.

Немовля з двома ротами BMJ Case Reports

Дана рідкісна аномалія називається діпрозоп – дублювання головних і/або лицьових структур. З 1900 року у людей було зареєстровано лише близько 35 таких випадків. Такий стан частіше зустрічається у жінок, але ніхто не знає чому.

Дитина після операції BMJ Case Reports

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