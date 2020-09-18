У США на тлі COVID-19 рекордно впала кількість хворих на грип

У США через ізоляцію на тлі пандемії COVID-19 і карантинних заходів майже на 90% знизилася захворюваність на грип.

Як зазначається у звіті Центру з контролю та профілактики захворювань, соціальне дистанціювання й носіння масок знизили рівень захворювання, передає Daily Mail.

У звіті йдеться, що показники позитивних результатів тесту на грип впали приблизно з 20% в період із вересня 2019 року по лютий 2020 року. І до 2,3% в період із березня по травень 2020 року.

Також після оголошення надзвичайної ситуації через коронавірус кількість лабораторних зразків для тестування впала від 49 696 до 19 537 на тиждень (близько 60%). Усьому причина, що дорослі працюють із дому, а діти навчаються дистанційно.

У відомстві зазначили, що влітку циркуляція грипу в США перебувала на історичному мінімумі близько 0,20% порівняно з 2,35% у 2019 році.

Для звіту вчені зібрали дані приблизно з 300 лабораторій США, розташованих у всіх 50 штатах, Пуерто-Ріко, Гуамі і окрузі Колумбія.

Відзначимо, що в США активність грипу почала зростати приблизно на початку листопада 2019 року, досягнувши піку в середині лютого 2020 року, коли 30,25% результатів тестів виявилися позитивними.

До початку березня кількість позитивних результатів тестування впала до 14,9%, а потім знизилося приблизно на 90% протягом наступних чотирьох тижнів.

Загалом кількість позитивних результатів тестів на грип знизилася з 19,34% до надзвичайної ситуації в країні до 0,33% після оголошення НС.

Додамо, що згідно з даними РНБО України, у Штатах за весь час пандемії COVID-19 заразилися майже 6,7 млн осіб. Померли майже 200 тисяч, а одужали – понад 2,5 млн пацієнтів.

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