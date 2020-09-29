У США магазини роздавали знижки та подарунки людям з щепленнями від грипу

Олексій Тітофф Новини медицини 17:21, 29.09.2020 Оновлено: 17:29, 29.09.2020

У США чотири торгові компанії Target, CVS Pharmacy, Publix і Walgreens надали знижки і подарунки тим покупцям, які зробили щеплення від грипу в 2020 році.

Як передає MoneyTalksNews, в основному великі аптечні мережі давали купони на знижку.

Наприклад, велика торгова мережа Target дає купон в 5 доларів на наступну покупку. Знижка дійсна якщо зробити щеплення від грипу в аптеках CVS, Longs Drugs або MinuteClinic, які знаходиться в магазині Target. Знижки діють до 31 жовтня.

Мережа аптек CVS Pharmacy надала для американців купон на 5 доларів або ж знижку в 20 доларів. Умови також діють до 31 жовтня.

Інша аптечна мережа Walgreens надавала купон на 5 доларів на наступну покупку. Однак зазначимо, що ця акція вже недійсна, адже діяла до 12 вересня.

Також мережа продуктових магазинів Publix дарує подарункову карту на 10 доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США через ізоляцію на тлі пандемії COVID-19 і карантинних заходів майже на 90% знизилася захворюваність на грип.

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