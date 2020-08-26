У Росії оголосили про роботу над "унікальною вакциною" від грипу і коронавірусу

Російські вчені заявили про розробку унікальної вакцини, яка захищає одночасно від грипу та коронавірусу.

Про це повідомило РИА Новости з посиланням на слова генерального директора Національного медичного дослідницького центру (НМДЦ) імені Алмазова Євгена Шляхто. За його словами, над проектом працюють кілька груп фахівців.

"Це буде комбінована вакцина. Вона буде містити компоненти, які дозволяють формувати імунітет і від грипу, і від коронавірусної інфекції", – розповів Шляхто.

Як стверджує видання, поки препарат знаходиться на початковій стадії розробки, він ще повинен пройти випробування на тваринах і цілу серію клінічних досліджень.

Однак відзначено, що певні позитивні результати вже є.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я Росії заявили, що нібито почали виробництво вакцини від коронавірусу (COVID-19). Передбачуваний препарат був розроблений в Національному дослідницькому центрі епідеміології та мікробіології імені М. Ф. Гамалії

Європейське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я розпочало переговори з Росією для отримання більш детальної інформації про недавно схвалену експериментальну вакцину проти COVID-19, оскільки стурбоване її ефективністю і безпекою.

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