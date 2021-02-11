У МОЗ розповіли, скільки ліків українці не отримали через недбалість "Медзакупівель"

У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) назвали численні факти зривів закупівель лікарських засобів, які допустило держпідприємство "Медичні закупівлі України". Йдеться про втрату майже 1 мільярд гривень і залишення тисяч українців без ліків.

Водночас фахівці знайшли рішення, як компенсувати дефіцит, що виник внаслідок "безвідповідальної роботи ДП". Про це на брифінгу розповіла заступниця очільника міністерства Світлана Шаталова (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вважаємо, що відповідальним за колосальні втрати в 949, 7 млн грн є керівник "Медичних закупівель" Арсен Жумаділов. Загалом МОЗ визнало роботу ДП у 2020 році неефективною... Із доведених 483 позицій, які підприємство повинно було закупити, 108 не було здійснено – тобто зірвано", – заявила вона.

У МОЗ розповіли, українці з якими хворобами постраждали через зірвані закупівлі профільного ДП

За словами Шаталової, йдеться про зібрану потребу в 964 млн грн, на які ДП мало б закупити вакцини проти коронавірусу. Також про зрив придбання життєво важливих препаратів, зокрема, для людей, лікування хвороб яких має бути безперервним – дитячої онкології і серцево-судинних захворювань.

Крім зазначених незакуплених позицій, підприємство не спромоглося вчасно здійснити фінансові операції за укладеними контрактами:

на 163,6 млн грн – за напрямком антиретровірусна терапія, чим поставлено під загрозу безперервність лікування 117 тисяч пацієнтів із ВІЛ;

на 105,5 млн грн – серцево-судинні захворювання;

понад 60 млн грн – доросла онкологія;

за напрямками дитяча онкологія, розсіяний склероз, ДЦП, ідіопатична сімейна дистонія.

"Але МОЗ вдалося знайти рішення, як забезпечити українців необхідними ліками, тому хвилюватися не потрібно", – підкреслила Шаталова.

За її словами, кошти буде залучено з рахунків міжнародних закупівельних організацій, які залишилися внаслідок економії за бюджетами попередніх років.

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