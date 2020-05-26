У МОЗ повідомили, скільки лікарень в Україні залишилися без грошей

Тимур Григоренко Новини медицини 05:57, 26.05.2020 Оновлено: 05:57, 26.05.2020

Майже тисяча лікарень в Україні недоотримали фінансування. Найменше грошей з бюджету виділили обласним лікарням, а також дитячим та інфекційним закладам.

В ефірі "Свободи слова" глава МОЗ Максим Степанов визнав, що деякі з медустанов недоотримали 50% фінансування.

Лікарні в Україні

"Ми зустрілися з Національною службою здоров'я, на початку квітня, коли вони вже уклали всі договори. У розрахунках, які вони мені дали, 984 лікарні отримали фінансування менше, ніж в минулому (2019 – Ред.) році. З них 332 – на 50% менше, ніж в минулому році", – сказав міністр.

Степанов підкреслив, що близько 215 обласних лікарень, а також дитячих та інфекційних закладів не отримали всіх коштів. Наприклад, фінансування протитуберкульозних або психіатричних лікарень скоротилося на 70-80%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Степанов пояснив, чому COVID-19 так сильно вдарив по медикам.

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