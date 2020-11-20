У МОЗ обнадіяли з доставкою вакцини від COVID-19

В Україні є умови для зберігання і перевезення вакцини від коронавірусу (COVID-19) при низьких температурах.

Глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу в п'ятницю, 20 листопада, зазначив, що в нашій країні є холодильні установки з необхідною температурою -70 градусів.

"Зараз багато говорять про різні повідомлення, в тому числі від кампанії щодо холодового ланцюга у вакцини, збереженні цієї вакцини. І потім різні експерти починають говорити, що Україна до чогось не готова – це не так, Україна готова. У тому числі, у нас є холодильні установки, які зможуть зберігати вакцину навіть при температурі, якщо так і буде, до -70 градусів, і ми готові до будь-якого розвитку подій", – запевнив міністр охорони здоров'я.

При цьому Степанов додав, що спершу потрібно дочекатися офіційної реєстрації вакцини проти вірусу, а потім вже говорити про її доставку в Україну.

Відзначимо, що створена вакцина від компанії Pfizer повинна транспортуватися і зберігатися при температурі -70 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, майбутню вакцину проти COVID-19 від фонду COVAX Україна отримає декількома траншами.

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