У Львові жінка посмертно стала донором, врятувавши чотири життя. Фото з операційної

У Львові одночасно провели чотири трансплантації життєво важливих органів від посмертного донора. Ним стала 47-річна жінка, яка померла від розриву аневризми в головному мозку.

Про це розповіла засновниця громадської організації "Всеукраїнська платформа донорства "іDonor" Ірина Заславець на особистій сторінці у Facebook. За її словами, рідні покійної пожертвували її серце, печінку та нирки, аби врятувати чотирьох молодих українців.

"Він стоїть у куточку біля входу в лікарню. На вигляд йому немає і 20. Майбутній священник. Дуже молодий і згорьований. Вночі він втратив маму. Вона померла від крововиливу в мозок. Їй було всього 47. Все життя її родина, а це медики, знала – у голові жінки аневризма. Це "бомба" сповільненої дії, яка щомиті може вибухнути. І два дні тому це трапилося. Попри усі спроби її врятувати, лікарі виявилися безсилими. І тоді вони ухвалили найтяжче в життя рішення – віддати органи найріднішої людини для порятунку інших. Це зробили мама, брат і син, який стоїть у куточку", – написала Заславець.

У Львові чотирьом реципієнтам пересадили серце, нирки та печінку. Facebook Ірини Заславець

Аби допомогти колегам, до Львова приїхав гендиректор Інституту серця МОЗ Борис Тодуров. Facebook Ірини Заславець

Вона додала, що юнак затримався у лікарні, аби дізнатися, чиє життя триватиме завдяки його мамі. Лікар розкрив сину донорки цю інформацію. Так, нирки жінки отримали 47-річний чоловік та 35-річна жінка з Тернопільщини, серце – 45-річний одесит, а печінку – 39-річна молода мама з Житомира.

"Хлопець плаче, але каже: "Так мало бути, так вирішив Бог". І просить лише потім сказати два слова – як усе минуло. У цей час у коридорі лікарні ще одна до болю щемлива мить. Під стінами в рядочок вишиковуються лікарі й медперсонал. Це коридор пошани, яким до операційної провозять ту, яка, помираючи, рятує інших. Хвилина мовчання і скорботи, а ще – глибокої поваги. Це вчинок, який дає надію іншим", – пише Заславець.

У Львові лікарі влаштували коридор пошани жінці, яка стала посмертним донором. Facebook Ірини Заславець

"Я їм дуже вдячна. Мені, звісно, шкода, що так вийшло з їхньою близькою людиною, для них – втрата. Для мене – знахідка. Нехай пробачать мене", – цитує вона слова житомирянки Олени, яка б не змогла вижити без нового органу через цироз печінки.

А жінка, якій пересадили нирку, розповіла, що багато років жила на діалізі, – вона страждала на цукровий діабет та ниркову недостатність. Крім того, Віра поділилася своєю заповітною мрією, яку планує втілити після одужання, – закохатися та стати мамою.

Що ж стосується, лікарів, які проводили трансплантацію, то для них це також був особливий день. Адже вперше в Україні в одному лікувальному закладі відбувалось одночасно пересадження і серця, і нирок, і печінки.

Аби допомогти колегам із Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги, туди прибули фахівці з Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова на чолі з Олександром Гриненком та команда Інституту серця МОЗ України під керівництвом Бориса Тодурова.

Нагадаємо, раніше житель Рівного Назар Тополюк, якого жорстоко побили і підкинули під двері лікарні, також став посмертним донором для чотирьох осіб.

Чотири життя врятували завдяки жінці, рідні якої дали згоду на забір органів. Facebook Ірини Заславець

Вперше в Україні лікарі одночасно пересаджували серце, нирки і печінку. Facebook Ірини Заславець

"На ранок усі четверо (пацієнтів, яким пересаджували органи. – Ред.) прийшли до тями. Почався перший день їхнього нового життя. "Це був найкращий наш рік, – прощаючись із Олегом Самчуком (гендиректор Львівської лікарні швидкої допомоги. – Ред.), сказав Борис Тодуров, – але наступний буде ще успішнішим". "Бо в нас хороша команда", – відповів Олег", – завершила розповідь Заславець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трансплантація серця у Львові, в якій брав участь Тодуров, стала для кардіохірурга вже десятою за рік. За його словами, наразі можна говорити про відродження вітчизняної трансплантології після багаторічної перерви.