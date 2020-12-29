У Львові жінка посмертно стала донором, врятувавши чотири життя. Фото з операційної

У Львові одночасно провели чотири трансплантації життєво важливих органів від посмертного донора. Ним стала 47-річна жінка, яка померла від розриву аневризми в головному мозку.

Про це розповіла засновниця громадської організації "Всеукраїнська платформа донорства "іDonor" Ірина Заславець на особистій сторінці у Facebook. За її словами, рідні покійної пожертвували її серце, печінку та нирки, аби врятувати чотирьох молодих українців.

"Він стоїть у куточку біля входу в лікарню. На вигляд йому немає і 20. Майбутній священник. Дуже молодий і згорьований. Вночі він втратив маму. Вона померла від крововиливу в мозок. Їй було всього 47. Все життя її родина, а це медики, знала – у голові жінки аневризма. Це "бомба" сповільненої дії, яка щомиті може вибухнути. І два дні тому це трапилося. Попри усі спроби її врятувати, лікарі виявилися безсилими. І тоді вони ухвалили найтяжче в життя рішення – віддати органи найріднішої людини для порятунку інших. Це зробили мама, брат і син, який стоїть у куточку", – написала Заславець.

У Львові чотирьом реципієнтам пересадили серце, нирки та печінку. Джерело: Facebook Ірини Заславець

Аби допомогти колегам, до Львова приїхав гендиректор Інституту серця МОЗ Борис Тодуров. Джерело: Facebook Ірини Заславець

Вона додала, що юнак затримався у лікарні, аби дізнатися, чиє життя триватиме завдяки його мамі. Лікар розкрив сину донорки цю інформацію. Так, нирки жінки отримали 47-річний чоловік та 35-річна жінка з Тернопільщини, серце – 45-річний одесит, а печінку – 39-річна молода мама з Житомира.

"Хлопець плаче, але каже: "Так мало бути, так вирішив Бог". І просить лише потім сказати два слова – як усе минуло. У цей час у коридорі лікарні ще одна до болю щемлива мить. Під стінами в рядочок вишиковуються лікарі й медперсонал. Це коридор пошани, яким до операційної провозять ту, яка, помираючи, рятує інших. Хвилина мовчання і скорботи, а ще – глибокої поваги. Це вчинок, який дає надію іншим", – пише Заславець.

У Львові лікарі влаштували коридор пошани жінці, яка стала посмертним донором. Джерело: Facebook Ірини Заславець

"Я їм дуже вдячна. Мені, звісно, шкода, що так вийшло з їхньою близькою людиною, для них – втрата. Для мене – знахідка. Нехай пробачать мене", – цитує вона слова житомирянки Олени, яка б не змогла вижити без нового органу через цироз печінки.

А жінка, якій пересадили нирку, розповіла, що багато років жила на діалізі, – вона страждала на цукровий діабет та ниркову недостатність. Крім того, Віра поділилася своєю заповітною мрією, яку планує втілити після одужання, – закохатися та стати мамою.

Що ж стосується, лікарів, які проводили трансплантацію, то для них це також був особливий день. Адже вперше в Україні в одному лікувальному закладі відбувалось одночасно пересадження і серця, і нирок, і печінки.

Аби допомогти колегам із Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги, туди прибули фахівці з Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова на чолі з Олександром Гриненком та команда Інституту серця МОЗ України під керівництвом Бориса Тодурова.

Нагадаємо, раніше житель Рівного Назар Тополюк, якого жорстоко побили і підкинули під двері лікарні, також став посмертним донором для чотирьох осіб.

Чотири життя врятували завдяки жінці, рідні якої дали згоду на забір органів. Джерело: Facebook Ірини Заславець

Вперше в Україні лікарі одночасно пересаджували серце, нирки і печінку. Джерело: Facebook Ірини Заславець

"На ранок усі четверо (пацієнтів, яким пересаджували органи. – Ред.) прийшли до тями. Почався перший день їхнього нового життя. "Це був найкращий наш рік, – прощаючись із Олегом Самчуком (гендиректор Львівської лікарні швидкої допомоги. – Ред.), сказав Борис Тодуров, – але наступний буде ще успішнішим". "Бо в нас хороша команда", – відповів Олег", – завершила розповідь Заславець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трансплантація серця у Львові, в якій брав участь Тодуров, стала для кардіохірурга вже десятою за рік. За його словами, наразі можна говорити про відродження вітчизняної трансплантології після багаторічної перерви.

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