У Львові помер чоловік, якому першому в Україні пересадили підшлункову

У Львові помер 45-річний місцевий мешканець, якому вперше в Україні, приблизно два тижні тому, зробили трансплантацію підшлункової залози від неродинного донора.

За словами лікарів, організм чоловіка не зміг відновитися після оперативного втручання. Про це повідомив пресцентр Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова, лікарі якої проводили складну операцію, на сторінці у Facebook.

"Друзі, ми змушені повідомити дуже сумну звістку: на жаль, Андрій, наш пацієнт із пересадженою підшлунковою залозою, помер… Усі ці дні наші лікарі буквально жили з ним у реанімації. Цілодобовий супровід, медикаменти, контроль іноземних колег: ми робили все від нас залежне, аби Андрій відновився після операції", – йдеться в повідомленні.

Помер пацієнт, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу від неродинного донора

У лікарні зазначають, що довгий час стан пацієнта був стабільним. Зокрема, нирка вже починала працювати, як і підшлункова залоза. Однак згодом показники стрімко почали погіршуватися: судини затромбувалися, відтак ні операція, ні подальша реанімація уже не мали ефекту.

Медики додали, що трансплантація підшлункової залози – це одна з найскладніших операцій із пересадження органів. Згідно зі світовою статистикою, кожен третій пацієнт після неї не виживає, тоді як двоє інших отримують шанс жити повноцінно.

"Ми щиро хотіли, аби цей шанс був і в Андрія. На жаль, доля вирішила інакше. І хоча жодні слова зараз не применшать болю втрати, ми приносимо глибокі співчуття родині Андрія", – підкреслили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL: