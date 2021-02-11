У Львові лікарі вишикувалися в коридор пошани перед доноркою, яка врятувала життя чотирьом. Фото

У Львові медики провели одразу чотири трансплантації життєво важливих органів від 45-річної жінки. Перед доноркою, яка врятувала життя цим людям, лікарі вишикувалися в коридор пошани.

Зворушливу мить напруженої події в стінах лікарні описала на Reporters тележурналістка й засновниця Всеукраїнської платформи донорства "iDonor" Ірина Заславець, яка 10 років тому сама пережила трансплантацію (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що жінка, яка стала доноркою, пережила розрив аневризми, крововилив у мозок і декілька операцій, та, на жаль, лікарі констатували у неї смерть головного мозку. Згоду на посмертне донорство дали рідні.

У Львові посмертна донорка врятувала життя чотирьом людям

Заславець уточнила, що операцію почали готувати ще до сходу сонця. Так, о 05:30 вздовж коридору вишикувалися лікарі й медсестри – приходили всі, хто почув, що саме ним в операційну провезуть ту, яка, помираючи, врятує чотири життя.

"Схилені голови. Пронизливий писк монітора, що слідкує за станом пацієнта. Жінку на каталці везе завідувачка реанімації, качаючи кисневий мішок. Хоч мозок донорки й помер, та ще якийсь час вона дихає – завдяки тому мішку і апаратам життєзабезпечення", – написала Заславець.

Коридор пошани перед доноркою reporters.media

Зауважимо, що операцію із трансплантації органів проводили лікарі з Інституту серця та Інституту хірургії і трансплантології імені Шалімова, а зокрема – відомий український кардіохірург Борис Тодуров. Чотирьом хворим лікарі врятували життя, здійснивши трансплантацію серця, печінки та дві нирки від посмертної донорки зі Львова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше теж у Львові 47-річна жінка посмертно стала донором і врятувала в такий спосіб чотири життя.