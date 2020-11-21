У Львові 11-річна дівчинка вдихнула цвях: лікарі провели складну операцію

Софія Ковнір Новини медицини 19:21, 21.11.2020 Оновлено: 19:22, 21.11.2020

У Львові 11-річна дівчинка випадково вдихнула канцелярський цвях, який потрапив в її бронхи. Вона почала кашляти і батьки відвезли її в найближчу лікарню, проте там їй не змогли допомогти.

Як повідомила на сторінці в Facebook Львівська обласна клінічна лікарня Охматдит, нещасний випадок стався під час спілкування школярки з подругами.

Так, дитину привезли в Охматдит і зробили рентген-знімок. Як виявилося, предмет потрапив в її бронхи.

У Львові 11-річна дівчинка випадково вдихнула канцелярський цвях
Facebook Львівської обласної клінічної лікарні Охматдит

В результаті хірург дістав знахідку, але це було нелегко, так як діаметр трахеї дівчинки всього 8 мм. Навіть був ризик профузної кровотечі, яка могло привести до смерті дитини. Але лікарям вдалося все зробити без ускладнень.

"Ми виконали ригідну трахеобронхоскопію під наркозом. Спеціальними ендоскопічними інструментами щипцями під оптичним контролем з правого проміжного бронха дитини ми дістали канцелярський цвях з пластмасовою частиною і гострим вістрям. Це було непросто, адже пластмасова частина цвяха повністю перекрила бронх так, що нижня доля правої легені майже не функціонувала", – розповів Олександр Колодій, який займався порятунком 11-річної дівчинки.

У Львові 11-річна дівчинка випадково вдихнула канцелярський цвях
Facebook Львівської обласної клінічної лікарні Охматдит
У Львові 11-річна дівчинка випадково вдихнула канцелярський цвях
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги провели унікальну операцію на серці без єдиного розрізу.

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