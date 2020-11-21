У Львові 11-річна дівчинка вдихнула цвях: лікарі провели складну операцію

У Львові 11-річна дівчинка випадково вдихнула канцелярський цвях, який потрапив в її бронхи. Вона почала кашляти і батьки відвезли її в найближчу лікарню, проте там їй не змогли допомогти.

Як повідомила на сторінці в Facebook Львівська обласна клінічна лікарня Охматдит, нещасний випадок стався під час спілкування школярки з подругами.

Так, дитину привезли в Охматдит і зробили рентген-знімок. Як виявилося, предмет потрапив в її бронхи.

У Львові 11-річна дівчинка випадково вдихнула канцелярський цвях. Джерело: Facebook Львівської обласної клінічної лікарні Охматдит

В результаті хірург дістав знахідку, але це було нелегко, так як діаметр трахеї дівчинки всього 8 мм. Навіть був ризик профузної кровотечі, яка могло привести до смерті дитини. Але лікарям вдалося все зробити без ускладнень.

"Ми виконали ригідну трахеобронхоскопію під наркозом. Спеціальними ендоскопічними інструментами – щипцями під оптичним контролем – з правого проміжного бронха дитини ми дістали канцелярський цвях з пластмасовою частиною і гострим вістрям. Це було непросто, адже пластмасова частина цвяха повністю перекрила бронх так, що нижня доля правої легені майже не функціонувала", – розповів Олександр Колодій, який займався порятунком 11-річної дівчинки.

У Львові 11-річна дівчинка випадково вдихнула канцелярський цвях. Джерело: Facebook Львівської обласної клінічної лікарні Охматдит

У Львові 11-річна дівчинка випадково вдихнула канцелярський цвях. Джерело: Скриншот

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