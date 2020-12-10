У коронавірусу є слабкі сторони, – дослідники

Віктор Литвиненко Новини медицини 15:35, 10.12.2020 Оновлено: 15:35, 10.12.2020

Вчені виявили білок коронавірусу, який відіграє ключову роль в його розмноженні та поширенні в інші клітини.

Ця молекула є потенційною мішенню для майбутніх препаратів від COVID-19, пише MedicalХpress.

Трансмембранний білок 41B (TMEM41B) бере участь у формуванні зовнішньої ліпідної мембрани, яка захищає генетичний матеріал вірусу, поки він реплікується всередині інфікованої клітини і до того, як він заразить іншу.

Дослідники вважають, що цей білок є критичним фактором інфікування коронавірусами, включаючи SARS-CoV-2.

MedOboz раніше повідомляв, що неврологічні ускладнення можуть розвиватися не тільки при важкому перебігу СOVID-19. Пацієнти, яким не потрібна госпіталізація, також можуть страждати від таких порушень.

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