У коронавірусу є слабкі сторони, – дослідники

Ця молекула може стати мішенню в лікуванні COVID-19

Він захищає генетичний матеріал вірусу під час реплікації

Виявлено білок, який відіграє ключову роль в розмноженні та поширенні SARS-CoV-2

Вчені виявили білок коронавірусу, який відіграє ключову роль в його розмноженні та поширенні в інші клітини.

Ця молекула є потенційною мішенню для майбутніх препаратів від COVID-19, пише MedicalХpress.

Трансмембранний білок 41B (TMEM41B) бере участь у формуванні зовнішньої ліпідної мембрани, яка захищає генетичний матеріал вірусу, поки він реплікується всередині інфікованої клітини і до того, як він заразить іншу.

Дослідники вважають, що цей білок є критичним фактором інфікування коронавірусами, включаючи SARS-CoV-2.

MedOboz раніше повідомляв, що неврологічні ускладнення можуть розвиватися не тільки при важкому перебігу СOVID-19. Пацієнти, яким не потрібна госпіталізація, також можуть страждати від таких порушень.

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