Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

У коронавірусу є слабкі сторони, – дослідники

  • Виявлено білок, який відіграє ключову роль в розмноженні та поширенні SARS-CoV-2

  • Він захищає генетичний матеріал вірусу під час реплікації

  • Ця молекула може стати мішенню в лікуванні COVID-19

2.4т
Читати матеріал російською

Вчені виявили білок коронавірусу, який відіграє ключову роль в його розмноженні та поширенні в інші клітини.

Ця молекула є потенційною мішенню для майбутніх препаратів від COVID-19, пише MedicalХpress.

Трансмембранний білок 41B (TMEM41B) бере участь у формуванні зовнішньої ліпідної мембрани, яка захищає генетичний матеріал вірусу, поки він реплікується всередині інфікованої клітини і до того, як він заразить іншу.

Дослідники вважають, що цей білок є критичним фактором інфікування коронавірусами, включаючи SARS-CoV-2.

MedOboz раніше повідомляв, що неврологічні ускладнення можуть розвиватися не тільки при важкому перебігу СOVID-19. Пацієнти, яким не потрібна госпіталізація, також можуть страждати від таких порушень.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Новини медицини

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини