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У Харкові в студента виявили нетиповий випадок малярії

1.5т
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У Харкові у 22-річного студента зафіксували випадок зараження малярією.

Як повідомляє Центр громадського здоров'я України, студент приїхав у нашу країну 3 вересня 2019 року, але перші симптоми проявилися лише 9 травня 2020 року.

У хлопця з'явилася слабкість, біль у горлі, температура тіла підвищилася до 37 градусів. І лише 15 травня студент звернувся до лікарів за допомогою. Лабораторний аналіз показав, що в студента виявили збудників малярії P.vivax і P.оvale (збудники малярії такого типу можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років). 16 травня його доставили в лікарню з діагнозом малярія.

У Харкові зафіксували випадок зараження малярією

У Харкові зафіксували випадок зараження малярією

Повідомляється, що за місцем проживання хворого проведена епідеміологічна і ентомологічна перевірка.

"У зв'язку з відсутністю наразі генерації малярійних комарів, малярійний сезон в Харкові не почався", – зазначено в повідомленні.

Малярія – гостра гарячкова хвороба. У людини, що не має імунітету, симптоми зазвичай з'являються за 10-15 днів після укусу інфікованим комаром.

Лікарі нагадали симптоми малярії: лихоманка, головний біль, сильне потовиділення та слабкість. Проте наголошується: симптоми можуть проявлятися слабо, що ускладнює діагностування малярії.

Медики попередили, що після повернення з країни, де є ризик заразитися малярією, і в разі прояву симптомів ГРВІ – необхідно звернутися до лікаря.

Лікувати малярію потрібно протягом першої доби після появи симптомів, інакше хвороба може розвинутися в серйозне захворювання та призвести до смерті.

Найбільший ризик розвитку серйозної форми захворювання проявляється у дітей, вагітних жінок і людей з ослабленим імунітетом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові закрили дві лікарні через спалах COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Харків
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