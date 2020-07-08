У Данії знайшли ефективні ліки від коронавірусу: почалися випробування

Датська біотехнологічна компанія Union Therapeutics почала клінічні випробування на людях свого нового препарату для лікування коронавірусу, який більш ніж у 40 разів ефективніший, ніж використовуваний зараз препарат ремдесивір.

Про це повідомило датське видання The Local. Препарат UNI911, або ніклозамід, буде випробуваний у відділеннях відразу декількох спеціалізованих центрів у Данії.

За словами співзасновника компанії професора Мортена Зоммера, препарат здатний вбити вірус і запобігти його поділу в середині тіла.

"Раніше його використовували для лікування захворювань кишківника, таких як стрічкові черв'яки, але ми з'ясували, що із внесенням змін ці ліки можуть діяти в інших частинах тіла", – сказав учений.

У дослідженнях, проведених у Південній Кореї, ніклозамід виявився в 40 разів ефективнішим, ніж препарат ремдесивір, який вважався найбільш ефективним препаратом для лікування коронавірусної інфекції.

Представники компанії Union Therapeutics очікують, що розроблення цього багатообіцяльного препарату перейде до другого етапу цієї осені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що наша країна закупить препарат ремдесивір, визнаний у всьому світі для лікування коронавірусної хвороби.