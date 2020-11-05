У Данії через коронавірус знищать мільйони норок

Віктор Литвиненко Новини медицини 13:05, 5.11.2020

У норок в Данії виявлено мутований коронавірус, через що уряд прийняв рішення знищити 15-17 мільйонів тваринок.

Про це заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен, пише Deutsche Welle.

Після виявлення випадків зараження мутуваним коронавірусом SARS-CoV-2 влада Данії розпорядилася знищити всіх норок на звірофермах країни.

За словами Фредеріксен, виявлений у норок мутований коронавірус становить небезпеку для людей, оскільки знижує здатність до утворення антитіл. Також прем'єр-міністр підкреслила, що мутація може ускладнити розробку вакцини від коронавірусу.

Розведенням цих тварин в Данії займаються 1139 ферм, всі вони отримають допомогу від держави.

MedOboz раніше писав, що мутація коронавірусу, яка стала найпоширенішою в світі, може бути більш заразною, ніж вихідна форма. Встановлено, що 99,9% інфекцій були викликані цією зміненою версією вірусу.

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