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Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

У Данії через коронавірус знищать мільйони норок

  • На фермах Данії ліквідують всі норок

  • У тварин виявили мутований штам коронавірусу

  • Він небезпечний для людей і може ускладнювати створення вакцини проти COVID-19

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У норок в Данії виявлено мутований коронавірус, через що уряд прийняв рішення знищити 15-17 мільйонів тваринок.

Про це заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен, пише Deutsche Welle.

Після виявлення випадків зараження мутуваним коронавірусом SARS-CoV-2 влада Данії розпорядилася знищити всіх норок на звірофермах країни.

За словами Фредеріксен, виявлений у норок мутований коронавірус становить небезпеку для людей, оскільки знижує здатність до утворення антитіл. Також прем'єр-міністр підкреслила, що мутація може ускладнити розробку вакцини від коронавірусу.

Розведенням цих тварин в Данії займаються 1139 ферм, всі вони отримають допомогу від держави.

MedOboz раніше писав, що мутація коронавірусу, яка стала найпоширенішою в світі, може бути більш заразною, ніж вихідна форма. Встановлено, що 99,9% інфекцій були викликані цією зміненою версією вірусу.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
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