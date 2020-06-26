У COVID-19 офіційно з'явилися три нових симптоми

Новини медицини 11:40, 26.06.2020 Оновлено: 11:47, 26.06.2020

Американський центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) додав в стандартний список симптомів коронавірусної хвороби три нових.

Про це повідомили на сайті CDC. Проявами COVID-19 тепер вважають також нежить або закладеність носа, нудоту і діарею.

Раніше в список увійшли кашель, лихоманка, втома, м'язові болі, головний біль, втрата смаку або запаху і біль в горлі.

"Цей список не покриває всі можливі симптоми", – сказано на сайті.

Там також відзначили, що симптоми коронавірусної інфекції можуть проявлятися через 2-14 днів після зараження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Американський Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) розширив перелік симптомів коронавіруса COVID-19. До нього увійшли озноб, біль в м'язах, головний біль, втрата запаху і запалене горло.

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