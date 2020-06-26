Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

У COVID-19 офіційно з'явилися три нових симптоми

1.6т
Читати матеріал російською

Американський центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) додав в стандартний список симптомів коронавірусної хвороби три нових.

Про це повідомили на сайті CDC. Проявами COVID-19 тепер вважають також нежить або закладеність носа, нудоту і діарею.

Раніше в список увійшли кашель, лихоманка, втома, м'язові болі, головний біль, втрата смаку або запаху і біль в горлі.

"Цей список не покриває всі можливі симптоми", – сказано на сайті.

Там також відзначили, що симптоми коронавірусної інфекції можуть проявлятися через 2-14 днів після зараження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Американський Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) розширив перелік симптомів коронавіруса COVID-19. До нього увійшли озноб, біль в м'язах, головний біль, втрата запаху і запалене горло.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Новини медицини

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини