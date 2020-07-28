У Бразилії знайшли небезпечний різновид свинячого грипу з потенціалом COVID-19

У Бразилії вчені виявили нову мутацію вірусу свинячого грипу, яка може викликати пандемію за типом коронавырусу.

Про це повідомило видання Free News з посиланням на слова завідувачки лабораторією респіраторних інфекцій та кору Fiocruz Міральди Сікейри. Незвичайну хворобу виявили у 22-річної співробітниці одного з м'ясопереробних підприємств міста Ібіпоран в штаті Парана.

Жінка перенесла хворобу в легкій формі, але вона викликала стурбованість у медиків.

"З 2005 року було виявлено 25 різних варіантів вірусу грипу A/H1N2. Але той, який ми знайшли в місті Ібіпора, відрізняється від всіх, виявлених раніше. Я б сказала, що він може викликати пандемію, як коронавірус", – заявила Сікейра.

За її словами, випадки передачі вірусу між людьми ще не виявлені, але з подальшими мутаціями збудника ймовірність їхнього виникнення може зрости. Зараз група вчених вивчає близько 3 тисяч зразків біоматеріалу жителів регіону, чиї аналізи на коронавірусні і інші респіраторні інфекції показали негативний результат.

У той же час, як зазначає дослідниця, вакцина проти нового "свинячого грипу" може бути створена в короткі терміни.

"Це, звичайно, не буде ідеальними ліками, воно не зможе сформувати довгострокову імунну систему для всіх, але це допоможе запобігти можливій пандемії", – заявила лікарка.

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