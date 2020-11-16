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У Biopharma розповіли про процес створення ліків від COVID-19

  • Розробка гіперімунного імуноглобуліну проходила в рамках міжнародного Альянсу CoVig-19

  • Для створення препарату Біовен компанія зібрала 1500 літрів реконвалесцентної плазми

  • Biopharma працює над стандартизацією методики, після чого можна буде запустити виробництво

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Розробка гіперімунного імуноглобуліну з комерційною назвою Біовен проходила в рамках міжнародного Альянсу CoVig-19.

Про це розповів директор фармацевтичного заводу "Біофарма" Костянтин Єфименко.

Над створенням свого препарату з реконвалесцентної плазми український виробник почав працювати в квітні цього року. Міжнародний Альянс CoVig-19 об'єднав відомі компанії з різних сфер діяльності, серед яких була і "Біофарма".

На сьогоднішній день вже є стандартні вимоги до плазми людей, які перехворіли ковідом, і до готового продукту, розроблено протокол клінічних випробувань. Також почалося тестування препарату за участю 500 пацієнтів в 20 країнах світу.

Повідомляється, що для виготовлення Біовену зібрано 1500 літрів плазми з антитілами від коронавірусу. На даному етапі плазма проходить стандартизацію по методикам Альянсу, після чого можна буде запустити виробництво. Відповідність українського препарату сертифікату Альянсу дає можливість "Біофармі" приєднатися до результатів дослідження організації без проведення власних випробувань.

Препарат Біовен виготовляють з реконвалесцентної плазми
Препарат Біовен виготовляють з реконвалесцентної плазми. Джерело: Скріншот Facebook Костянтина Єфименка

Раніше MedOboz писав, що компанія "Біофарма" завершила випробування імунологічного препарату від COVID-19. Біовен скорочує смертність пацієнтів від коронавірусної хвороби.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Теми
Лікування коронавірусу в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
ліки
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