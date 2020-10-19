У Бельгії випустили експериментальну вакцину від COVID-19

У Бельгії почалося виробництво вакцини від коронавірусу (COVID-19). Випуск експериментальної партії налагодила американська компанія Pfizer.

Однак генеральний директор корпорації Альберт Бурла відзначив, що після випуску препарату, повинні пройти клінічні випробування. Вакцина зобов'язана довести свою безпеку та ефективність, передає 9 news.

При цьому Бурла пояснив, що будь-яка вакцина від COVID-19 має відстежуватися мінімум два місяці після прийому другої дози препарату. Саме за такий період можуть з'явитися побічні ефекти від вакцини.

Бурла додав, що близько 44 тисяч добровольців вже беруть участь у випробуванні вакцини. Перші результати повинні з'явитися до кінця листопада цього року.

Відзначається, що навіть якщо вакцина з'явиться до кінця року, то вона буде доступна в обмеженій кількості. І лише після схвалення в США її можуть надати медичним працівникам та іншим групам населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що в США в виробництво вже надійшло кілька вакцин від COVID-19.

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