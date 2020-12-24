Тяжкість COVID-19 може залежати від імунної відповіді пацієнта – дослідження

У пацієнтів з тяжкою формою COVID-19 утворюється менше антитіл, які націлені на спайковий білок, що забезпечує проникнення коронавірусу в клітини людини, ніж антитіл до інших вірусних білків.

Про результати, які отримали вчені з Медичного центру Стенфордського університету, повідомляє MedicalХpress.

Дослідники виявили нові зв'язки між перебігом хвороби та імунною відповіддю пацієнта. Вони оцінили кілька часових точок і типів зразків, а також проаналізували рівні вірусної РНК в мазках з носоглотки та крові пацієнтів. Були вивчені дані 254 осіб з безсимптомним, легким або важким перебігом COVID-19.

Було виявлено, що тяжкість захворювання корелює з співвідношенням антитіл, які розпізнають спайковий білок. У людей з легким ступенем захворювання, як правило, була більш висока частка антитіл до цього білка, тоді як при тяжкому перебігу хвороби було більше антитіл до інших компонентів вірусної оболонки.

Як відомо, SARS-CoV-2 потрапляє в клітини, зв'язуючись з рецептором ACE2. Опинившись всередині, генетичний матеріал вірусу звільняється від зовнішньої оболонки, після чого запускається процес утворення білка для виробництва більшої кількості вірусних часток. Антитіла, які розпізнають і зв'язуються зі спайковим білком, блокують його здатність зв'язуватися з ACE2, запобігаючи зараженню вірусом клітин, тоді як антитіла, які розпізнають інші вірусні компоненти, навряд чи допоможуть запобігти поширенню вірусу.

MedOboz повідомляв, що препарат фенофібрат для зниження рівня жирів в організмі може значно змінити тяжкість коронавірусу та спосіб лікування пацієнтів з цим захворюванням.