Цифровой архив-анамнез жизни человека – новый тренд в телемедицине

Телемедицина первые четверть века развивалась в формате "дистанционное обсуждение клинического случая" – то есть консультации с удаленно находящимся врачом время от времени. Или, в лучшем случае, онлайн-беседы с твердой регулярностью. Это хорошо, но этого мало.

Почему нужен медицинский архив-анамнез в электронном хранилище

Качественная семейная медицина, не говоря уже о серьезном системном лечении, предполагает знание врачом как можно более полного анамнеза жизни (так называемого катамнеза) человека.

Да и хорошая разовая консультация нуждается хотя бы в беглом взгляде на "архив" данных, связанных с той системой организма, проблемы которой беспокоят пациента.

И эта потребность врачей в big data о "прошлом" каждого человеческого организма касается не только записей о симптомах и диагнозах болезней, прописанном лечении, амбулаторных наблюдениях – но и данных разных анализов, результатов диагностики, в идеале, взятых в динамике, за большой период.

И вот здесь телемедицина в интернете и телефонии до последнего времени пробуксовывала. Ведь пересказывать на онлайн-консультации или по телефону всю свою бумажную медицинскую "карточку" малореально. Пересказать "цифры" и другие параметры своих анализов без специального образования нереально вовсе.

Фотографировать различные отчеты, справки или перенабирать и отправлять врачам месседжи с данными – занятие трудоемкое; и, кстати, еще не факт, что его не придется повторять (когда отправленное несколько лет назад сообщение ни у кого не сохранилось).

Но даже если представить, что некий упрямый человек переснял и отправил врачу весь доступный ему собственный анамнез – весь этот набор данных будет очень труден для восприятия врачом и непригоден для быстрого и детального изучения. Ведь он лишен структуры, визуальности и сопоставимости. Чтобы понять хоть один параметр в динамике, нужно будет "листать" и "листать", долго и нудно. Это такой сизифов труд, на который у врача нет времени даже в офлайне, при личной встрече с наличествующей бумажной "карточкой". Еще сложнее это сделать удаленно.

Кроме того, данные за несколько лет, найденные в разных справках и отчетах по отдельному пациенту (их у врача не один десяток, а у семейного врача счет идет на тысячи), просто невозможно удержать в голове. Попробуйте взять три общих анализа крови или три кардиограммы и мысленно проанализировать динамику разных параметров от одной диагностики к другой!

Вот если бы из всех показателей одного и того же диагностического параметра, который исследовался несколько раз, выстраивались графики, диаграммы, которые можно оценить одним взглядом – такой анамнез можно было бы изучить очень быстро.

И еще один аспект – хорошему архиву-анамнезу нужна возможность быстро и легко сопоставить параметры, наблюдения, диагнозы за одно и то же время. Если параметр диагностики высокочувствителен к заболеваниям, состояниям организма, и цифры "скачут" вверх-вниз от анализа к анализу (как, скажем, это свойственно СОЭ – скорости оседания эритроцитов), тогда хочется быстро увидеть, что диагностировалось в организме в период каждого анализа; иначе изучать такую динамику не совсем эффективно.

Что сделано в этом направлении

Над решением этих первостепенных вопросов электронного медицинского архива долгое время работала группа украинских врачей и ученых-медиков в сотрудничестве с программистами. Результатом стал онлайн-сервис мониторинга состояния организма Moniheal.com – одной из важнейших функций которого стал медицинский архив с возможностью построения графиков и диаграмм каждого параметра и сопоставления одних показателей с другими.

Разумеется, медицинский архив в Moniheal.com защищен от несанкционированного доступа и содержит функцию предоставления пациентом удаленного индивидуального доступа врачу ко всему архиву, к избранному пациентом разделу или вообще лишь к одному анализу.

Что особо важно, пополнение архива автоматизировано. Зарегистрированному в Moniheal.com человеку достаточно указать диагностическим центрам и амбулаториям контакт своего аккаунта в онлайн-сервисе для пересылки результатов – а сервис сам распознает результаты и заносит их в архив. Также сервис позволяет синхронизироваться с системами автоматизации управления данными многих отечественных клиник.

Помимо этого, система сервиса Moniheal вооружает врача и пациента еще одной уникальной возможностью. Как уже сообщалось, "сердцем" этой электронной платформы является система мониторинга, формирующая в автоматическом режиме проект необходимых человеку исследований и анализов на текущий год жизни. Именно доступ к электронному архиву пациента дает врачу информацию о том, какие анализы и диагностические исследования необходимо добавить к проекту мониторинга, с учетом индивидуальных показателей состояния здоровья конкретного пациента.

И наконец, в онлайн-сервисе реализована возможность заносить в отдельный архив данные о членах своей семьи, например, детях.

По сути, речь идет о том, что в Украине полноценно реализуется инструмент для внедрения нового мирового тренда – "переназначения" медицины от лечения симптомов в сторону ранней диагностики и профилактики. А решение этой проблемы предполагает постоянное, плотное и динамичное сотрудничество человека со своим семейным врачом, которое может обеспечить только современный сетевой инструментарий.

Попробовать работу сервиса можно здесь: Moniheal.com.

Справка:

Телемедицина в Украине юридически нормирована и легальна. Законодательная база ее применения – Приказ МОЗ № 681 от 19.10.2015 "Об утверждении нормативных документов по применению телемедицины в сфере здравоохранения".