Трансплантація органів в Україні перейшла на новий рівень: Степанов заявив про прогрес

В Україні 15 липня на засіданні уряду оновили перелік медичних установ, які можуть проводити трансплантацію органів. До нього додали ще 12 лікарень.

Крім того, згідно з рішенням, алогенна трансплантація кісткового мозку вперше буде фінансуватися з бюджету, а також з'явиться можливість отримання донорського матеріалу із Всесвітньої асоціації донорів кісткового мозку. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він підкреслив, що у МОЗ є чітко розроблений план, який стосується питань трансплантації. За словами Степанова, у найближчі роки Україну хочуть вивести на рівень найрозвиненіших європейських країн.

"Це важливо, тому що це порятунок життів наших громадян. На сьогоднішній день вони змушені шукати лікування за кордоном. Держава фінансує ці питання. У цьому році виділено близько мільярда гривень, але все це лікування за кордоном, яке вимагає часу і має певні складності. Наші лікарі здатні робити трансплантацію органів і вони це довели, вони досить професійні", – зазначив Степанов.

Міністр розповів, що ввечері 15 липня в Києві провели три операції з трансплантації органів. Пересадку серця провів відомий кардіохірург Борис Тодуров, пересадку печінки і нирок виконали в Інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова.

Як писав OBOZREVATEL раніше, у Львові кардіохірурги провели унікальну операцію на серці 65-річної пацієнтки. Вони зробили аутотрансплантацію серця з пластикою лівого передсердя, і заміною мітрального і аортального клапанів.

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