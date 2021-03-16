Тодуров показав, як "легендарна команда" знову успішно пересадила серце в Україні. Фото

У Запоріжжі лікарі успішно провели трансплантацію серця. Пацієнтом був 38-річний чоловік після двох операцій на серці.

Про це в Facebook повідомив кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров. Лікар зазначив, що крім нього, в операції взяли участь академіки Никоненко, Осауленко, Максименко і Ковтун.

"Для мене було честю оперувати в такій легендарній команді. Усе відбулось гладко. Пацієнт прокинувся відразу після операції. Сьогодні (16 березня. – Ред.) вдень ми заберемо його вертольотом в Інститут серця на догляд", – сказав Тодуров.

Лікарі на операції з пересадження серця. Джерело: Facebook/Борис Тодуров

Лікар також зазначив професійну роботу анестезіологів, перфузіологів, кардіологів, сестер і санітарок.

Нагадаємо, що раніше у Львові Тодуров провів десяту за рік операцію з пересадження серця в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борис Тодуров пояснив, чому Україна відстає від світу на пів століття в медицині.

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