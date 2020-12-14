З початком пандемії здача тестів на ковід стала для українців звичною процедурою. Ми знаємо, що аналіз вимагає спеціальної підготовки та правильного забору матеріалу, але якщо перша умова залежить від нас, то взяття біозразків і проведення аналізу – від лабораторії. Але є ще один фактор, який впливає на вартість тесту та точність результату.

Відомо, що найбільш точним методом визначення генетичного матеріалу вірусу в організмі є полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). Також не секрет, що різні набори реагентів для ПЛР мають різну чутливість. Наприклад, німецькі "кіти" вважаються якісними, з їх допомогою можна виявити вірус при наявності 250 його копій і більше. Набори китайського і українського виробництва "стартують" від 400-500 копій.

Що чутливість тесту дає на практиці?

Якщо ви контактували з інфікованим і, можливо, перебуваєте на початковій стадії захворювання, коли вірус тільки почав копіювати свою РНК, високочутливий тест ПЛР зможе його виявити. Набори з гіршою чутливістю просто не зможуть вловити вірус і дадуть негативний результат навіть при тому, що він буде в організмі.

Інформація про те, які набори використовує лабораторія, не повинна бути надсекретною, її можна вказувати на сайті, як роблять деякі. Це ж тільки плюс до довіри споживачів. Якщо взяти столичні лабораторії, то "Діла" працює з наборами невідомого виробника, чутливість яких складає 400 копій; "Сінево" – з німецькими, чутливість – 250 копій; "Дніпролаб" – з російськими, чутливість – 500 копій; "Ніколаб" і "Євролаб" – з українськими, чутливість яких невідома.

Використовуючи дешеві набори з Китаю, Росії чи вітчизняні, лабораторії без докорів сумління беруть з українців чималі гроші за тест на ковід. На жаль, недорогі реагенти не означають прийнятну ціну.

Вартість одного дослідження в середньому дорівнює мінімальній пенсії в Україні – від 1 500 до 2 500 тисяч гривень, що в кілька разів більше реальної ціни. Так, собівартість одного аналізу ПЦР на дешевих реагентах становить близько 200 гривень, а на більш якісних – від 400 до 450. У вартість також увійдуть амортізазія обладнання, витратні матеріали, оренда, податки, тому ціна аналізу зросте.

У нашій реальності тести з більшою чутливістю коштують менше (в "Синево" 990 грн), тоді як менш чутливий тест можна здати майже за одну мінімальну пенсію (в "Діла" 1480 грн). На жаль, для більшості лабораторій тестування населення на коронавірус – це просто бізнес і ніякої відповідальності.

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