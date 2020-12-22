Тестування має ключову роль для діагностики та стримування поширення коронавірусу. Існує два типи тестів на COVID-19: для визначення наявності у вас інфекції в даний час та для перевірки того, чи були ви раніше інфіковані вірусом SARS-CoV-2. Як і будь-який інший продукт, ці тести мають різний рівень точності та надійності і можуть використовуватися для досягнення різних цілей.

Ось п'ять речей, які потрібно знати про тести на коронавірус.

ПЛР-тести і тести на антиген є найбільш поширеними, але вони працюють по-різному

У той час як тести на антигени шукають білки на поверхні вірусу, щоб встановити присутність патогену, тести ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) розроблені для пошуку вірусного генетичного матеріалу – РНК.

Якщо говорити про ПЛР, то зразок відправляється в лабораторію, де процес ідентифікації вірусу може зайняти кілька годин і вимагає складного лабораторного обладнання та технічних фахівців.

Тести на антигени, котрі часто називаю експрес-тестами, працюють шляхом змішування зразка з розчином, який вивільняє певні вірусні білки. Потім цю комбінацію наносять на паперову смужку, яка містить спеціально розроблене антитіло, оптимізоване для зв'язування цих білків, якщо вони присутні. Цей тест можна зробити вдома за 30 хвилин. Результати більш точні при високому вірусному навантаженні.

Чутливість і специфічність є важливими показниками тесту

Ці два показники використовуються для визначення достовірності тесту. Чутливість визначається як частка пацієнтів з COVID-19, які правильно отримують позитивний результат, а специфічність – це частка пацієнтів без інфекції, результати яких правильно визначаються як негативні.

Коли справа доходить до експрес-тестів, вирішальне значення можуть мати навички людини, яка його проводить

Чим більш досвідчені люди проводять тест, тим менше випадків буде упущено, оскільки є деякі етапи, які потрібно дотримуватися дуже уважно. Наприклад, правильно прочитати отриманий результат. Тут велику роль відіграє людський фактор, в той час як тести ПЦР обробляються в лабораторії і ймовірність помилки набагато нижче.

Поки експрес-тести не стануть точнішими, негативні результати не повинні бути приводом для порушення заходів безпеки

Оскільки чималий відсоток заражених швидкі тести пропускають, ніхто не може вважатися вільним від ризику інфікування або передачі COVID-19.

Хоча експрес-тести гарні для виявлення людей з високим вірусним навантаженням, поки неясно, яким повинен бути вірусний поріг, щоб запобігти передачі. Пік вірусного навантаження у хворих на ковід спостерігається на ранній стадії інфекції, однак вірусна РНК може зберігатися протягом тижнів або навіть місяців.

Тести на антитіла можуть бути корисні для оцінки імунної відповіді на вакцинацію

Антитіла – це білки, які використовуються імунною системою у відповідь на патоген. Тести на антитіла краще підходять для того, щоб дізнатися хворіла людина чи ні. Ця інформація мало що вам каже, крім високої ймовірності того, що ви заразилися COVID-19 в минулому. Поки неясно, як довго антитіла до коронавірусу залишаються в організмі людини, яка перехворіла, і що будь-яка людина, у якої був позитивний результат тесту на антитіла, не заразиться знову. Тести на імуноглобуліни можуть бути корисні для вимірювання стійкості реакції на вакцину від COVID-19.

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