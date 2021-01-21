Світовий банк дасть Україні 2,5 млрд гривень на вакцинацію проти COVID-19

Україна може отримати приблизно 2,5 мільярда гривень на закупівлю вакцини проти коронавірусу й впровадження програми з імунізації. Кошти надійдуть від Світового банку в межах цільової програми.

Про це на брифінгу Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) 21 січня повідомила заступниця глави відомства Світлана Шаталова (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Майже 2,5 млрд грн планується виділити для нового проєкту – екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", – сказала вона.

Україна може отримати 2,5 млрд грн на закупівлю вакцин проти COVID-19

За її словами, переговори ведуться між Радою виконавчих директорів Світового банку та українським урядом із грудня 2020 року.

В межах підготовки цього проєкту, додала Шаталова, враховуватиметься уже розроблена програма розгортання етапів вакцинації населення країни.

"Вона надаватиме пріоритет групам найбільшого ризику, сприятиме максимальному ефективному використанню обмежених ресурсів і залучатиме інформаційні технології", – підсумувала заступниця міністра охорони здоров’я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посол України в США Володимир Єльченко розповів, що МОЗ також веде переговори щодо постачання вакцин проти COVID-19 із компаніями Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson.

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