Супрун викликала хвилю обговорень у мережі, заявивши про вихід із Facebook

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що більше не буде публікувати пости в соцмережі Facebook, чим здивувала українців і викликала хвилю як підтримки, так і критики.

Під відповідним повідомленням Супрун, оприлюдненими 1 січня, залишили більше 1,5 тис. коментарів. Багато користувачів поцікавилися, з чим пов'язане таке рішення, а деякі попросили жінку не припиняти писати у Facebook.

Уляна Супрун dialog.ua

Супрун зазначила, що в перший день нового року публікує на своїй Facebook-сторінці останній пост. Вона порадила українцям мати здоровий глузд.

"Візьміть відповідальність за все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший", – написала колишня в.о. голови МОЗ.

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Facebook / Уляна Супрун

Під постом позитивні коментарі залишили, зокрема, ексміністр інфраструктури Володимир Омелян і журналістка Яніна Соколова.

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Колишній народний депутат Ігор Мосійчук навпаки – розкритикував Супрун у Facebook. Він зазначив, що вона розвалила українську медицину.

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Частина користувачів мережі, як і Мосійчук, пораділа новині про відхід колишньої в.о. міністра з Facebook. Деякі назвали це першою хорошою подією в новому 2021 році.

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Пропонуємо ознайомитись з іншими популярними коментарями під останнім Facebook-повідомленням Супрун:

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Нагадаємо, Супрун активно вела свою сторінку в Facebook ще на посаді в Міністерстві охорони здоров'я. Вона писала на медичну тематику і прославилася "викриттям міфів" у цій сфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL: