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Супрун викликала хвилю обговорень у мережі, заявивши про вихід із Facebook

12.2т
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Колишня в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що більше не буде публікувати пости в соцмережі Facebook, чим здивувала українців і викликала хвилю як підтримки, так і критики.

Під відповідним повідомленням Супрун, оприлюдненими 1 січня, залишили більше 1,5 тис. коментарів. Багато користувачів поцікавилися, з чим пов'язане таке рішення, а деякі попросили жінку не припиняти писати у Facebook.

Уляна Супрун

Уляна Супрун. Джерело: dialog.ua

dialog.ua

Супрун зазначила, що в перший день нового року публікує на своїй Facebook-сторінці останній пост. Вона порадила українцям мати здоровий глузд.

"Візьміть відповідальність за все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший", – написала колишня в.о. голови МОЗ.

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Пост Супрун. Джерело: Скриншот
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Facebook / Уляна Супрун. Джерело: Скріншот

Під постом позитивні коментарі залишили, зокрема, ексміністр інфраструктури Володимир Омелян і журналістка Яніна Соколова.

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Коментарі до посту. Джерело: Скриншот
Скріншот
Коментарі до посту. Джерело: Скриншот

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук навпаки – розкритикував Супрун у Facebook. Він зазначив, що вона розвалила українську медицину.

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Скриншот

Частина користувачів мережі, як і Мосійчук, пораділа новині про відхід колишньої в.о. міністра з Facebook. Деякі назвали це першою хорошою подією в новому 2021 році.

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Пропонуємо ознайомитись з іншими популярними коментарями під останнім Facebook-повідомленням Супрун:

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Коментарі до посту. Джерело: Скриншот
Скріншот
Коментарі до посту. Джерело: Скриншот
Скріншот
Коментарі до посту. Джерело: Скриншот
Скріншот
Коментарі до посту. Джерело: Скриншот
Скріншот
Коментарі до посту. Джерело: Скриншот
Скріншот
Коментарі до посту. Джерело: Скриншот
Скріншот
Коментарі до посту. Джерело: Скриншот
Скріншот
Коментарі до посту. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, Супрун активно вела свою сторінку в Facebook ще на посаді в Міністерстві охорони здоров'я. Вона писала на медичну тематику і прославилася "викриттям міфів" у цій сфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дар&#39;я Дурова Дар'я Дурова
Тема
Facebook
Особи
Ігор Мосійчук Володимир Омелян Яніна Соколовська Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я соцмережі
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