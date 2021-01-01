Супрун викликала хвилю обговорень у мережі, заявивши про вихід із Facebook

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що більше не буде публікувати пости в соцмережі Facebook, чим здивувала українців і викликала хвилю як підтримки, так і критики.

Під відповідним повідомленням Супрун, оприлюдненими 1 січня, залишили більше 1,5 тис. коментарів. Багато користувачів поцікавилися, з чим пов'язане таке рішення, а деякі попросили жінку не припиняти писати у Facebook.

Уляна Супрун. Джерело: dialog.ua dialog.ua

Супрун зазначила, що в перший день нового року публікує на своїй Facebook-сторінці останній пост. Вона порадила українцям мати здоровий глузд.

"Візьміть відповідальність за все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший", – написала колишня в.о. голови МОЗ.

Пост Супрун. Джерело: Скриншот

Facebook / Уляна Супрун. Джерело: Скріншот

Під постом позитивні коментарі залишили, зокрема, ексміністр інфраструктури Володимир Омелян і журналістка Яніна Соколова.

Коментарі до посту. Джерело: Скриншот

Коментарі до посту. Джерело: Скриншот

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук навпаки – розкритикував Супрун у Facebook. Він зазначив, що вона розвалила українську медицину.

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Частина користувачів мережі, як і Мосійчук, пораділа новині про відхід колишньої в.о. міністра з Facebook. Деякі назвали це першою хорошою подією в новому 2021 році.

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Пропонуємо ознайомитись з іншими популярними коментарями під останнім Facebook-повідомленням Супрун:

Коментарі до посту. Джерело: Скриншот

Коментарі до посту. Джерело: Скриншот

Коментарі до посту. Джерело: Скриншот

Коментарі до посту. Джерело: Скриншот

Коментарі до посту. Джерело: Скриншот

Коментарі до посту. Джерело: Скриншот

Коментарі до посту. Джерело: Скриншот

Коментарі до посту. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, Супрун активно вела свою сторінку в Facebook ще на посаді в Міністерстві охорони здоров'я. Вона писала на медичну тематику і прославилася "викриттям міфів" у цій сфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нещодавно Супрун закликала українців не переїдати на Новий рік і порекомендувала дотримуватися кількох порад, які дозволять провести свята без шкоди для організму.

Вона також закликала українців влаштувати "декомунізацію" аптечок і назвала "зеленку" та йод застарілими.

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