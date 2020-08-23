Степанов: в Україні близько 50 тисяч лікарів – пенсіонери

В Україні близько 50 тисяч лікарів – люди пенсійного віку.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 23 серпня, який транслювала пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook. За його словами, у медичній сфері країни питання кадрів стоїть дуже гостро (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо ми говоримо про середній вік лікарів, то у нас на сьогодні в країні близько 50 тисяч лікарів пенсійного віку", – відзначив Степанов.

Він також додав, що у сільській місцевості України не вистачає близько 8 тисяч лікарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України презентувало стратегію розбудови системи трансплантації до 2023 року.