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Степанов: в Україні близько 50 тисяч лікарів – пенсіонери

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В Україні близько 50 тисяч лікарів – люди пенсійного віку.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 23 серпня, який транслювала пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook. За його словами, у медичній сфері країни питання кадрів стоїть дуже гостро (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо ми говоримо про середній вік лікарів, то у нас на сьогодні в країні близько 50 тисяч лікарів пенсійного віку", – відзначив Степанов.

Він також додав, що у сільській місцевості України не вистачає близько 8 тисяч лікарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України презентувало стратегію розбудови системи трансплантації до 2023 року.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
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