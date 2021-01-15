Степанов сказав, чому профільне ДП відсторонили від закупівлі вакцин

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" відсторонили від придбання країною вакцин проти коронавірусу.

Причиною нібито стала його вкрай неефективна робота впродовж 2020 року, зокрема, з погляду організації процесу з боку керівництва. Про це на брифінгу 15 січня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Позиція і дуже непрофесійна поведінка ДП, зокрема й недолугі заяви від його керівництва, викликали додаткові запитання в наших контрагентів, з якими ми вели перемовини про постачання вакцин. Це відображається на іміджі нашої країни, вони просто псують його. Тому було ухвалено таке рішення. Питання забезпечення України вакцинами дуже важливе, особливо, коли ми перебуваємо в умовах тотального світового дефіциту вакцин", – пояснив глава МОЗ.

В Україні профільне ДП відсторонили від закупівлі вакцин

Він підкреслив, що функція цього ДП полягає в здійсненні прозорих і ефективних закупівель у відповідні терміни й за найнижчою ціною, а головне – всіх лікарських засобів, які життєво необхідні для лікування громадян.

"Із 483 позицій, які вони повинні були закупити 2020 року, 108 не було здійснено – це більш ніж 20% провалених закупівель. А за кожною такою цифрою стоїть життя конкретних людей", – зазначив Степанов.

За його словами, йдеться, наприклад, про стент-системи, певні препарати для лікування дитячої онкології чи хворих на ВІЛ/СНІД.

Загальна сума "провалених закупівель", додав він, становить до 1 млрд гривень. Тож нині Міністерство охорони здоров’я має знайти спосіб, як покрити дефіцит препаратів, який виник через невиконання своїх функцій ДП "Медичні закупівлі України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна закупить вакцину проти СOVID-19 через оператора – міжнародну компанію Crown Agents.

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