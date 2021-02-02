Степанов пояснив, чим українцям може допомогти контакт-центр МОЗ

Глава МОЗ України Максим Степанов закликав громадян звертатися по будь-які консультації щодо коронавірусу й загалом здоров’я до національного контакт-центру.

Зокрема й у разі необхідності отримати консультацію про те, де найближче можна зробити тест на COVID-19. Про це міністр розповів під час брифінгу 2 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, контакт-центр було створено Міністерством охорони здоров’я. Зателефонувати до нього можна за номером 0 800 60 20 19, він працює у цілодобовому режимі.

Контакт-центр МОЗ із питань COVID-19 діє за номером 0 800 60 20 19

Міністр наголосив, що за відповідним номером на запитання українців відповідатимуть фахові оператори. Вони, зокрема, можуть надати роз’яснення у разі, якщо людині знадобиться консультація лікаря.

"Наша мета – якщо ви захворіли, то полегшити процес одужання від хвороби. Повірте, ми в цьому дуже зацікавлені", – підкреслив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОЗ планує запровадити в Україні електронний кабінет пацієнта, який водночас буде інтегровано з додатком "Дія".