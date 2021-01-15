Очільник МОЗ підтвердив закупівлю Україною вакцини через посередника

Україна закупить вакцину від коронавірусу (COVID-19) через оператора – міжнародну компанію Crown Agents.

Про це в ефірі "Україна 24" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що співпраця з компанією почнеться в недалекому майбутньому.

Міністр додав, що крім міжнародного оператора купувати препарат потрібно через відповідну українську структуру.

"На мою думку, всі закупівлі повинні проводитися через відповідну структуру Міністерства охорони здоров'я. На превеликий жаль, те підприємство, яке в нас є – ДП "Медзакупівлі" – неефективно працювало протягом 2020 року", – вважає Степанов.

Також на брифінгу 15 січня міністр додав, що Crown Agents матиме повноваження на укладання контрактів відповідно до проведених попередньо МОЗ перемовин та також логістичний супровід вантажів.

"Від себе хочу сказати, що вітаю таке рішення уряду. Crown Agents родом з Британії та має гарну міжнародну репутацію. Компанія вже займається закупівлею вакцин від COVID-19 для різних країн. МОЗ співпрацює з цією організацією з 2015 року. У 2020 році вона займалась закупівлею медичних виробів та засобів", – розповів він.

Раніше глава МОЗ запевнив, що інформація про провал процедур придбання вакцин проти коронавірусу є фейком. Також чиновник зазначив, що кошти для організації цього процесу держпідприємством "Медичні закупівлі" виділено в повному обсязі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Степанов пояснив, чому Україна закупила китайську вакцину Sinovac.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на закупівлях для COVID-19 наше держава втрачає мільярди.

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